روسيا تبدأ الدورية البحرية الثالثة مع الصين في المحيط الهادئ

موسكو- (د ب أ)

أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، صباح اليوم الجمعة، أن السفن الحربية الروسية والصينية بدأتا مهام الدورية البحرية المشتركة الثالثة في المحيط الهادئ، بهدف الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ووفقا لبيان صادر عن قسم دعم المعلومات بأسطول المحيط الهادئ: "بدأت السفن الحربية التابعة للقوات البحرية الروسية والصينية تنفيذ مهمة الدورية البحرية المشتركة الثالثة في مياه المحيط الهادئ. بعد مغادرة سفن القوات البحرية الروسية والبحرية الصينية من ميناء فلاديفوستوك، تم تشكيل قوة مشتركة بينهما وبدأت في التحرك على المسار المتفق عليه مسبقا"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتضم القوة المشتركة، السفن الروسية الحربية "الأدميرال تريبوتس" و"الأدميرال بانتيليف"، بالإضافة إلى الناقل البحري الوسطى "بيتشينجا".

ومن الجانب الصيني، تشمل القوة الصينية المدمرتان "جويان" و"تسي تسي كار"، وسفن المراقبة "تون لين" و"جي تشاو"، وسفينة التزود المتعددة الاستخدامات "تايهو".

وتهدف مهمة الدورية المشتركة إلى تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والصين، والمساهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى رصد الممرات المائية وحماية أنشطة الاقتصاد البحري لكل من روسيا والصين.

وخلال فترة الدورية، سيقوم بحارة البلدين بتنفيذ تدريبات للصعود والنزول من سطح السفن، وتنظيم جميع أنواع عمليات الدفاع، وإعادة تعبئة المياه والوقود أثناء الحركة، وسيقومون بالتدريب على مكافحة الغواصات، بالإضافة إلى تنفيذ رحلات طيران مروحية مع إقلاعات وهبوط على متن السفن.

يشار إلى أنه سبق للبحرية الروسية والصينية تنفيذ تدريبات بحرية مشتركة تحت اسم "الشمال - التفاعل 2023" في بحر اليابان.