ماكرون يسعى لنفوذ أكبر لفرنسا بمنطقة المحيط الهادئ في ظل نمو هيمنة الصين

باريس - (د ب أ):

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما وصفه بالنهج الاستعماري للقوى المجاورة خلال زيارة لمنطقة جنوب المحيط الهادئ، حيث يسعى لتعزيز فرنسا كقوة توازن في المنطقة التي تحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة للصين والولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال الرئيس الفرنسي في فانواتو، وهو أرخبيل شيدت فيه بكين طرقا وملاعب ومبنى للبرلمان: "إن سيادة العديد من الدول، وغالبا ما تكون الدول الأصغر والأكثر هشاشة، يهددها النزعات الاستعمارية الجديدة وديناميكيات القوة".

وأشار إلى دوريات بحرية غير شرعية وقروض جائرة ، دون إلى يذكر الصين صراحة.

وتسعى الصين والولايات المتحدة إلى نشر النفوذ في المنطقة، التي من شأنها تسهيل الوصول إلى تايوان عسكريا في حالة حدوث صراع. وتعهدت الولايات المتحدة بمنع الصين من السيطرة بالقوة على الجزيرة الديمقراطية التي تعتبرها بكين جزءا لايتجزأ من أراضيها.