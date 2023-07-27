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الإمارات تدين اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى

10:13 م الخميس 27 يوليو 2023

إيتمار بن غفير

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أبوظبي - (د ب أ):

أدانت دولة الإمارات بشدة، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعدد من المستوطنين، المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وجددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم، التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

وشددت الوزارة على أهمية احترام دور الأردن، في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.

وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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