رئيس الوزراء السويدي "قلق للغاية" بشأن وقائع حرق نسخ من المصحف
ستوكهولم - (د ب أ):
أعرب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن، اليوم الخميس، عن "قلقه الشديد" إزاء وقائع حرق نسخ من المصحف في بلاده.
وتم الإعلان عن سلسلة كاملة من الاحتجاجات المنتظر إقامتها الأسبوع المقبل، مما قد يؤدي إلى حرق نسخ من المصحف، حسبما ذكر السياسي المتنمي لحزب التجمع المعتدل في مؤتمر صحفي في ستوكهولم.
وقال كريسترسن إن تحديد ما إذا كان سيتم السماح بإقامة الاحتجاجات من عدمه يقع الآن على عاتق الشرطة.
وأضاف كريسترسن: "إذا ما تمت الموافقة عليها، فسيكون لدينا عدد من الأيام التي تنطوي على خطر واضح من احتمال حدوث أمور خطيرة".
وأعلن أن الحكومة ستكلف 15 وكالة بتعزيز الحماية ضد الإرهاب.
يُشار إلى أن أفعالا لجماعات صغيرة تنم عن كراهية الإسلام في السويد والدنمارك، تم خلالها حرق نسخ من المصحف، أثارت احتجاجات غاضبة مؤخرا وتهديدات في عدة دول مسلمة.
كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أمر في وقت سابق الشهر الجاري بسحب القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم ومغادرة السفيرة السويدية في بغداد ردا على حرق نسخة من القرآن وعلم العراق مرتين أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.
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