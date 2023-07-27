براغ تتشاور مع أوكرانيا بشأن حظر حفل لمغنية أوبرا روسية المولد

براغ - (د ب أ):

قالت السلطات البلدية في براغ اليوم الخميس، إنها لن تسمح لمغنية الأوبرا الروسية المولد آنا نتريبكو بالغناء في حفل موسيقي في العاصمة التشيكية إلا إذا سمحت السفارة الأوكرانية بذلك.

وقال جيري بوسبيسيل نائب عمدة براغ لوكالة الأنباء التشيكية (سي.تي.كيه) اليوم الخميس، إنه يريد أولا التشاور مع السفارة الأوكرانية ثم يقرر ما إذا كان سيوصي مسؤولي الثقافة بإلغاء الحفل.

ومن المقرر أن يقام حفل نتريبكو في 16 أكتوبر في قاعة سميتانا في دار بلدية براغ.

وأوضح بوسبيسيل أن الموقف الأوكراني من إقامة الحفل المخطط له سيكون حاسما بالنسبة له: "مغنية الأوبرا مدرجة على قائمة العقوبات الأوكرانية. وإذا تم تأكيد انطباعي ، سيتعين إلغاء الحفل".

وقال: "إنها ليست مجرد حفلة موسيقية ...لقد شاركت بشكل فعال في دعم النظام الإجرامي في الماضي".

وأشارت وكالة (سي.تي.كيه) إلى أن نتريبكو عاشت في النمسا لسنوات، لكنها دعمت في الماضي ترشيح فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية في روسيا.