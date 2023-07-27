اعترافات ضابط مخابرات سابق.. جلسة في الكونجرس الأمريكي عن "الأطباق الطائرة"

وكالات:

زعم ثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي، أن حكومة الولايات المتحدة تعرف الكثير عن الأجسام الطائرة المجهولة.

وذكرت سي إن بي سي نيوز الأمريكية، أن لجنة فرعية للرقابة في الكونجرس، عقدت أمس، جلسة استماع حول الأجسام الطائرة المجهولة، المعروفة رسميًا باسم الظواهر الجوية غير المحددة.

واستمعت اللجنة إلى شهادة غامضة حول مشاهدات الأجسام المجهولة وامتلاك الحكومة للمواد البيولوجية "غير البشرية".

وأشار المشرعون في اللجنة الفرعية للرقابة، إلى الحيرة من بعض الشهادات، مؤكدين أن مشاهدة الأجسام الغريبة، قضية تقلق الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتثير أسئلة تتعلق بالأمن القومي.

قال النائب الديمقراطي في اللجنة الفرعية للرقابة بالكونجرس، روبرت جارسيا، إن العدد الهائل من التقارير والمبلغين عن المخالفات وقصص الظواهر الغريبة يجب أن تثير أسئلة حقيقية وتستوجب التحقيق والمراقبة.

وأكد خبراء، أن مشاهدة تلك الأجسام الغريبة، قد تُعزى إلى البالونات أو الطائرات بدون طيار أو الأوهام البصرية أو حتى الأضواء الوامضة لطائرة تجارية.

فيما شددت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، على أنها لم تجد دليل على أن مشاهدة الأجسام الغريبة يرتبط بنشاط فضائي، برغم أنها لم تستبعد ذلك التفسير.

برنامج حكومي

قال المسؤول السابق في المخابرات الأمريكية، ديفيد غروش، خلال جلسة الاستماع أمام اللجنة، إنه متأكد تماما من أن الحكومة الفيدرالية تمتلك برامج لإخفاء ما يتعلق بالأجسام الغريبة.

وأد أنه قاد جهود وزارة الدفاع الأمريكية لتحليل مشاهدات الأجسام الغريبة المُبلغ عنها.

ونقل تقرير عن موقع ديبريف الإخباري الأمريكي أن ضابط المخابرات السابق، قال إن المعلومات المتعلقة بالأجسام الغريبة تم حجبها بشكل غير قانوني عن الكونجرس، مشيرا إلى أنه عندما سلّم هذه المعلومات السرية، تعرض للعقوبة من قبل المسؤولين الحكوميين وترك الخدمة العامة في أبريل الماضي بعد 14 عاما من العمل في المخابرات.