البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة إلى 4.25 بالمئة



فرانكفورت - (د ب ا):

أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس رفع معدل الفائدة بواقع 0.25 مئوية ليصل إلى 4.25%.

وهذه، تاسع مرة على التوالي يسعى فيها البنك المركزي لمكافحة التضخم المستمر في منطقة اليورو. وقد وافق مجلس المحافظين بالبنك على رفع معدل الفائدة اليوم الخميس في فرانكفورت.

وكان من المتوقع على نطاق واسع رفع معدل الفائدة، كما سبق وأن ألمحت رئيسة البنك كريستين لاجارد إلى زيادة معدل الفائدة خلال الشهر الجاري.

لكن لاجارد قالت اليوم الخميس إن البنك قد لا يزيد أسعار الفائدة مجددا عندما يجتمع مجلس محافظي البنك المركزي في سبتمبر، ويتوقف ذلك على معدل التضخم في منطقة اليورو.

وقالت لاجارد للصحفيين في فرانكفورت: "قد نرفع الفائدة وقد نثبتها"، مضيفة بالقول: "ما أستطيع التأكيد عليه لكم أننا لن نجري خفضا".

وقالت إن قادة البنك المركزي الأوروبي يمعنون النظر الآن في البيانات الاقتصادية الحالية عند كل اجتماع لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة أكثر. وقالت إن كل المناقشات سيهيمن عليها متوسط التضخم المستهدف للبنك عند 2% على الأجل المتوسط.

وقالت لاجارد: "نستند بشدة بالغة في عزمنا، على القضاء على التضخم"، مضيفة فيما بعد أن "2% هو الهدف وسنحققه مهما حدث".

واعترفت لاجارد بأن مؤشرات التضخم تحسنت في الأشهر القليلة الماضية، لكنها قالت: "نشهد تضخما لا يزال مرتفعا، ونتوقع أن يظل مرتفعا لفترة طويلة جدا".

وسيقرض البنك المركزي الأوروبي الآن البنوك التجارية بفائدة تبلغ 4.25 %. وستبلغ الفائدة على ودائع البنوك لدى البنك المركزي الأوروبي 3.75% في المستقبل.

وكانت المرة الأخيرة التي بلغت فيها أسعار الفائدة 4.25 %، في مطلع أكتوبر عام 2008 في بداية الأزمة المالية العالمية.

وتعالت دعوات بعض الخبراء لإجراء فترة توقف قصيرة لرفع أسعار الفائدة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن التوقعات بالنسبة لاقتصادات في منطقة اليورو أصبحت أكثر ضبابية.

وقال أولريش كاتر كبير الاقتصاديين في ديكابنك الألماني، إنه "بزيادة الأسعار هذه، تنتهي مهمة البنك المركزي الأوروبي في الوقت الراهن.. وتنغلق من الآن فصاعدا، نافدة إجراء زيادات أخرى لأسعار الفائدة، لأن التضخم سينخفض بشكل كبير خلال الخريف".

وحث كاتر البنك على الانتظار ورؤية تأثير الزيادات السابقة لأسعار الفائدة على التضخم قبل القيام بزيادات أخرى.

وبعد سنوات من أسعار فائدة صفرية وسلبية، يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في سلسلة غير مسبوقة من الزيادات منذ يوليو عام 2022، في ضوء الارتفاع المستمر للتضخم.