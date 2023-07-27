مصراوي

اندلع حريق كبير في السفينة فريمانتل هايواي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، المسجلة في بنما ويبلغ طولها 199 مترا،على بعد حوالي 27 كيلومترًا (17 ميلاً) شمال جزيرة أميلاند الهولندية، كانت تحمل على متنها نحو 3 آلاف سيارة منها نحو 25 سيارة كهربائية، ما أثار مخاوف من حدوث كارثة بيئية.

السفينة التي اشتعلت فيها النيران خرجت من ميناء بريمرهافن في ألمانيا متوجهة إلى ميناء بورسعيد، ثم ستنطلق إلى وجهتها الآخيرة في سنغافورة، حسبما نشرتا واشنطن بوست وفرانس برس نقلا عن شركة "شوي كيسن كايشا" اليابانية مالكة السفينة.

الحريق الذي اندلع في ساعات متأخرة من الليل بشكل مفاجئ، أجبر العديد من أفراد الطاقم على القفز منها للنجاة بأرواحهم ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، من الجنسية الهندية حيث كان الطاقم مواطنين هنود.

ووفقا لـ فرانس برس، فقد نُقل البحارة المصابون ومعظمهم من الهند، إلى مدينتي لاويرسوغ وإيلدي الشماليتين، وجميعهم يعانون من مشاكل في التنفس وبعض الحروق والكسور لكن لا أحد منهم في خطر جسيم".