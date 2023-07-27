القضاء الجزائري يأمر بسجن 12 شخصا للاشتباه بتورطهم في حرائق الغابات

الجزائر - (د ب أ):

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية أوامر بإيداع 12 شخصا الحبس المؤقت للاشتباه في تورطهم بحرائق الغابات التي مست عددا من مناطق البلاد، وخلفت عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية معتبرة.

وكشف التلفزيون الرسمي اليوم الخميس، أنه جرى تحويل ملفات المشتبه فيهم لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من نيابات الجمهورية لدى محاكم أميزور، والأخضرية، وأقبو، والحروش، والقل وتمالوس، من أجل معالجتها على مستوى هذا القسم المتخصص.

وكشف أنه تم فتح تحقيق قضائي ضد المتهمين، الذين أصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.