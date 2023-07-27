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BBC

الأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر

05:56 م الخميس 27 يوليو 2023

أنطونيو جوتيريش

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وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه تحدث أمس مع رئيس النيجر للتعبير عن تضامنهم الكامل معه في أزمته.

ودعا جوتيريش إلي ضرورة الإسراع في الإفراج الفوري عن رئيس النيجر والكف عن إعاقة الحكم الديمقراطي للبلاد واحترام سيادة القانون.

وأكد جوتيريش، أنه لم يكن لدينا أي اتصال حتى الآن من جانبنا مع الجهة المسؤولة عن الانقلاب في النيجر.

وفي وقت سابق، هذا الأسبوع، ورفض رئيس النيجر محمد بازوم، التوقيع على وثيقة الاستقالة التي عرضت عليه من مصادر أمنية.

وحسب وسائل إعلام بالنيجر، ضغط الحرس الرئاسي على الرئيس بازوم للتوقيع على الاستقالة، لكن الأخير رفض التوقيع، وسط احتجازه من قبل عناصر الحرس.

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في وقت سابق، بأن رئيس النيجر محمد بازوم، لا يزال محتجزًا من الحرس الرئاسي، حيث فشلت المفاوضات بين حرس الرئيس والجيش لفك الحصار عنه.

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