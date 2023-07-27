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BBC

الأمم المتحدة: انتهى عصر الاحتباس الحراري ودخلنا مرحلة الغليان العالمي

05:41 م الخميس 27 يوليو 2023

الاحتباس الحراري

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وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إن "عصر الغليان العالمي" بدأ في الأرض.

وأضاف جوتيريش: "انتهى عصر الاحتباس الحراري ودخلنا عصر الغليان العالمي".

ورجّحت الأمم المتحدة أن يكون شهر يوليو الجاري أكثر الشهور المسجّلة سخونة على الإطلاق، في وقت تجتاح موجات الحرّ مساحات شاسعة من الكوكب.

وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي "كوبرنيكوس"، أن "من المرجّح جدًا أن يكون يوليو 2023 أكثر شهر يوليو سخونة وأكثر الشهور المسجّلة سخونًا على الإطلاق".

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