روسيا تعرض بديل صفقة الحبوب للدول الأفريقية

موسكو - (د ب أ)

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، توفير الحبوب الروسية مجانا للدول الأفريقية، بدلا من الحبوب الأوكرانية، التي تم حجبها بسبب انسحاب موسكو من اتفاق الحبوب الذي كان تم التوصل إليه بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وقال بوتين في سان بطرسبرج، خلال قمة روسيا-أفريقيا الثانية، إن "روسيا لا تزال موردا موثوقا للغذاء إلى أفريقيا." وتمت إذاعة جزء من الاجتماع الذي عقد مع ممثلي الاتحاد الافريقي، على شاشات التلفزيون الرسمي.

وأوضح بوتين أن بلاده ترغب في تزويد بعض الدول بما يتراوح بين 25 و50 ألف طن من الحبوب مجانا خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن التجارة الروسية الأفريقية نمت بنسبة 35% خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم العقوبات المفروضة على موسكو.

جدير بالذكر أن روسيا تعتبر أيضا أهم مورد أسلحة للقارة.

على صعيد متصل، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد، عن أسفه خلال الاجتماع على أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء بصورة جزئية.

وأضاف أن "أفريقيا تعاني"، بحسب ما ورد في الترجمة الروسية، وتم قطع البث التلفزيوني عندما حاول بوتين الرد.

وتسعى روسيا إلى تعزيز أوجه التعاون مع أفريقيا، خلال القمة التي انطلقت اليوم الخميس، مع التركيز على صادرات الحبوب والأسمدة للدول الأفريقية.

وكانت روسيا رفضت قبل عشرة أيام تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي كان استمر لمدة عام، وسمح بتصدير ما يقرب من 33 مليون طن من الحبوب، ومنتجات غذائية أخرى.

وتعرضت روسيا لانتقادات دولية بسبب حجبها كميات كبيرة من القمح والذرة عن السوق العالمية، بسبب الحصار البحري الذي تفرضه على أوكرانيا، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ويهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باجتماعاته مع قادة الدول الأفريقية، إلى إظهار أنه ليس معزولا على المستوى الدولي، رغم الحرب الجارية. كما يعتزم مواصلة المباحثات بشأن مبادرة السلام الخاصة بتسوية الصراع مع أوكرانيا، والتي تتضمن مشاركة دول أفريقية، بحسب ما أعلنه الكرملين.

وتعقد القمة الروسية-الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا"، على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة.