قلق إيطالي جراء توسع مجموعة فاجنر في أفريقيا

روما - (د ب أ)

وصف الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، حضور مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في أفريقيا وانتشارها الواسع في القارة، بـ"الأمر المثير للقلق"، بحسب ما أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، اليوم الخميس.

وأشار ماتاريلا إلى الحاجة لتحديد "بنيات جديدة في المجتمع الدولي، المدفوعة مرة أخرى بالانقلاب الأخير في بلد من بلدان جنوب الصحراء الكبرى"، في إشارة إلى النيجر.

وقال ماتاريلا، إن هذا الأمر يأتي "في منطقة تشهد حضورا مثيرا للإزعاج وعلى نطاق واسع لمجموعة فاجنر، إلى جانب بعض مواقف الرفض الجاد لمبادرات الأمم المتحدة".

وتطرق الرئيس الإيطالي إلى حرب أوكرانيا، وقال إن "عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا أحدث شرخا خطيرا في العلاقات الدولية، ينم عن غياب الشعور بالمسؤولية".