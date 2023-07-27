قلق إيطالي جراء توسع مجموعة فاجنر في أفريقيا
روما - (د ب أ)
وصف الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، حضور مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في أفريقيا وانتشارها الواسع في القارة، بـ"الأمر المثير للقلق"، بحسب ما أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، اليوم الخميس.
وأشار ماتاريلا إلى الحاجة لتحديد "بنيات جديدة في المجتمع الدولي، المدفوعة مرة أخرى بالانقلاب الأخير في بلد من بلدان جنوب الصحراء الكبرى"، في إشارة إلى النيجر.
وقال ماتاريلا، إن هذا الأمر يأتي "في منطقة تشهد حضورا مثيرا للإزعاج وعلى نطاق واسع لمجموعة فاجنر، إلى جانب بعض مواقف الرفض الجاد لمبادرات الأمم المتحدة".
وتطرق الرئيس الإيطالي إلى حرب أوكرانيا، وقال إن "عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا أحدث شرخا خطيرا في العلاقات الدولية، ينم عن غياب الشعور بالمسؤولية".
سوق مصراوى
-
أفضل أواني طبخ غير لاصقة صحية وآمنة بأسعار تبدأ من 214 جنيهاتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات الصيف بأسعار تبدأ من 264 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كشافات ومصابيح للسيارة لرؤية أوضح بأسعار تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات التيشرت القطني للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الحقائب اليد النسائية 2023 تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: