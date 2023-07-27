جيش النيجر يعلن رسميا دعم الانقلاب
نيامي - (د ب أ)
أعلن جيش النيجر رسميا دعمه لدعوة قادة الإنقلاب إنهاء حكم الرئيس محمد بازوم.
وأوضح البيان، الذي أعلنته القوات المسلحة على صفحتها على موقعي فيسبوك وتويتر، موقف الجيش من الأحداث الدائرة في نيامي.
وجاء في البيان" كل أشكال التدخل العسكري الأجنبي تشكل خطر وقوع تداعيات كارثية ويصعب السيطرة عليها بالنسبة لشعبنا والفوضى في بلادنا".
ومن غير المتوقع أن ينجو الرئيس سياسيا بعد دعم الجيش للانقلابيين.
وكان الكولونيل أمادو عبد الرحمن قد قال للتلفزيون الوطني في وقت متأخر من أمس الأربعاء، وهو يحيط به تسعة رجال يرتدون الزي العسكري " قواتنا الدفاعية والأمنية قررت إنهاء النظام الذي تعرفونه".
وقال عبد الرحمن إنه يتحدث باسم المجلس الوطني لحماية الوطن. على الرغم من أنه لم يتضح في ذلك الوقت ما إذا كان عبد الرحمن والجنود الآخرون الذين ظهروا على شاشات التلفزيون يتحدثون باسم الجيش بأكمله.
سوق مصراوى
-
أفضل أواني طبخ غير لاصقة صحية وآمنة بأسعار تبدأ من 214 جنيهاتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات الصيف بأسعار تبدأ من 264 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كشافات ومصابيح للسيارة لرؤية أوضح بأسعار تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات التيشرت القطني للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الحقائب اليد النسائية 2023 تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: