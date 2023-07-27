جيش النيجر يعلن رسميا دعم الانقلاب

نيامي - (د ب أ)

أعلن جيش النيجر رسميا دعمه لدعوة قادة الإنقلاب إنهاء حكم الرئيس محمد بازوم.

وأوضح البيان، الذي أعلنته القوات المسلحة على صفحتها على موقعي فيسبوك وتويتر، موقف الجيش من الأحداث الدائرة في نيامي.

وجاء في البيان" كل أشكال التدخل العسكري الأجنبي تشكل خطر وقوع تداعيات كارثية ويصعب السيطرة عليها بالنسبة لشعبنا والفوضى في بلادنا".

ومن غير المتوقع أن ينجو الرئيس سياسيا بعد دعم الجيش للانقلابيين.

وكان الكولونيل أمادو عبد الرحمن قد قال للتلفزيون الوطني في وقت متأخر من أمس الأربعاء، وهو يحيط به تسعة رجال يرتدون الزي العسكري " قواتنا الدفاعية والأمنية قررت إنهاء النظام الذي تعرفونه".

وقال عبد الرحمن إنه يتحدث باسم المجلس الوطني لحماية الوطن. على الرغم من أنه لم يتضح في ذلك الوقت ما إذا كان عبد الرحمن والجنود الآخرون الذين ظهروا على شاشات التلفزيون يتحدثون باسم الجيش بأكمله.