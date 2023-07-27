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BBC

كوريا الشمالية تستعرض مع الحليف الروسي الصواريخ الباليستية

04:19 م الخميس 27 يوليو 2023

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

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(بي بي سي)

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الذي يزور كوريا الشمالية مع الرئيس كيم جونغ أون قضايا الأمن العالمي والإقليمي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن شويغو شارك اليوم الخميس، في احتفالات الذكرى السبعين - لحرب التحرير الكورية (1950-1953) التي تعرف أيضا بذكرى انتهاء الحرب الكورية.

ويبحث الجانبان القضايا الأمنية والدفاعية. وذكرت وكالة الأنباء الكورية أن الوزير الروسي سلم كيم جونغ أون رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واستعرض رئيس كوريا الشمالية مع ضيفه الروسي الصواريخ الباليستية ذات القدرة النووية رغم أنها حظرت بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي التي وافقت عليها روسيا والصين.

لكن موسكو وبكين أظهرتا هذا الأسبوع تضامنا واضحا مع كوريا الشمالية، بشكل اعتبره البعض إحياء لأجواء الحرب البادرة والوحدة في وجه الولايات المتحدة.

وتتزامن الزيارة مع وجود وفد كبير من الصين الذي وصل للمشاركة في الاحتفالات.

وتحيي بيونغ يانغ اليوم، الذكرى الـ 70 لتوقيع اتفاقية الهدنة الكورية في 27 يوليو 1953، التي أنهت المعارك، ويحتفل بها في الشمال باعتبارها يوم النصر.

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سيرغي شويغو كوريا الشمالية كيم جونغ أون وزارة الدفاع الروسية

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