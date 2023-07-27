الإمارات تدين محاولة الانقلاب في النيجر وتدعو للمحافظة على الاستقرار

أبوظبي - ( د ب أ )

أدانت دولة الإمارات محاولة الانقلاب في النيجر، ودعت إلى "ضرورة المحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان اليوم الخميس ، إن "دولة الإمارات تتابع بقلق تطوّرات الوضع في النيجر".

وشددت على "دعمها سيادة ووحدة أراضيها، ضمن إطار المؤسسات والقانون والدستور، بما يحقق آمال وتطلعات شعب النيجر".