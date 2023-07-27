المحكمة العليا في إسرائيل تنظر طعنا بشأن لجنة اختيار القضاة في سبتمبر
(وكالات)
قالت جماعة مراقبة سياسية، تقف وراء طعن يوم الخميس إن المحكمة العليا الإسرائيلية ستستمع في سبتمبر إلى الدفوع المقدمة ضد عدم دعوة الحكومة لانعقاد لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي يقع في وسط أزمة دستورية.
وأظهر الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا تحديد موعد لجلسة استماع هو السابع من سبتمبر للحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل ضد وزير العدل ياريف ليفين، وهو بمثابة مهندس التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
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