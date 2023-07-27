أول تعليق من رئيس النيجر بعد الانقلاب عليه

(وكالات)

أعلن رئيس النيجر، محمد بازوم، الذي انقلب عليه قوات عسكرية تابعة للجيش، أمس واحتجزوه داخل القصر الرئاسي منذ أمس، أن المكتسبات الديموقراطية للوطن ستصان، وذلك خلال تغريدة كتبها بازوم صباح اليوم، على موقع التواصل الإجتماعي، "إكس" "تويتر" سابقا.

وقال بازوم في تغريدته، "ستصان كافة المكتسبات الديموقراطية التي حققت بعد كفاح طويل" مضيفا "كل أبناء النيجر المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على حماية تلك المكتسبات".

Les acquis obtenus de haute lutte seront sauvegardés.

Tous les nigériens épris de démocratie et de liberté y veilleront.#MB — Mohamed Bazoum (@mohamedbazoum) July 27, 2023

و دعا وزير خارجية النيجر، هاسومي ماسودو، العسكريين إلى إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم وتسوية مطالبهم من خلال الحوار، بعد ما بدا أنها محاولة انقلاب.

ونوه ماسودو، في تصريحات لقناة فرانس 24 الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس، أن الحكومة هي السلطات الشرعية والقانونية في النيجر، مضيفا أنه تحدث أيضا مع بازوم وقال إن الرئيس بخير.

وجاءت تصريحاته بعد يوم من تعليق الجيش كل المؤسسات وغلق كل حدود البلاد.

وقال الكولونيل أمادو عبد الرحمن للتلفزيون الوطني في وقت متأخر من أمس الأربعاء، "قررت قواتنا الدفاعية والأمنية... وضع حد للنظام الذي تعرفونه".

وأضاف عبد الرحمن وإلى جواره تسعة رجال يرتدون الزي الرسمي أن كل المؤسسات أُوقفت عن العمل والحدود البرية والجوية أُغلقت، وفُرض حظر تجوال.

وتابع عبد الرحمن أنه يتحدث نيابة عن المجلس الوطني لحماية الوطن. ولم يكن واضحا من البداية عما إذا كان عبد الرحمن والعسكريون الآخرون على التلفاز يتحدثون عن كل الجيش.

وقال الجيش إنه أغلق القصر الرئاسي واحتجز بازوم.