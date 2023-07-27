المخابرات العراقية تعتقل قياديا داعشيا في محافظة السليمانية

بغداد - (د ب أ)

تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي، من اعتقال أحد قيادات داعش المتورطين بجريمة مقتل عدد من الجنود العراقيين في قاعدة سبايكر الجوية في منتصف عام 2014 في محافظة صلاح الدين 180 كم شمالي بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحفي اليوم الخميس ، إن جهاز المخابرات الوطني العراقي وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية نفذ واجباً نوعياً أطاح من خلاله بإرهابي انضم لداعش في عام 2013.

وأشارت إلى أن المعتقل شارك في عدد من العمليات التي استهدفت القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين، وشارك في مجزرة سبايكر ، لافتة إلى أن المعتقل" كان أحد المنفذين ضد الضحايا في عام 2014 ، ثم شغل منصب ما يسمى عسكري ولاية دجلة لينتقل بعد ذلك لصفوف داعش فيما يسمى ولاية نينوى ويشارك في المعارك ضد القوات الأمنية".

وذكرت أن عملية الاعتقال تمت بعد تعقب ومتابعة ميدانية إذ جرى إلقاء القبض عليه وفقاً لمذكرة قضائية، وتمت إحالته أصولياً إلى الجهات المختصة.

وكانت مجاميع من عناصر داعش تمكنت من قتل 1700 عسكري عراقي بينهم طلبة في كلية القوة الجوية بعد اقتحام قاعدة سبايكر الجوية في محافظة صلاح الدين وتمت تصفيتهم في أحد القصور الرئاسة التابعة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين المطلة على نهر دجلة في محافظة صلاح الدين.