في آخر لحظة.. انهيار صفقة تخفيف الحكم عن نجل الرئيس الأمريكي

(بي بي سي)

انهارت الصفقة بين هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبين السلطات القضائية الأمريكية، والتي كان من المتوقع أن يقر خلالها في المحكمة بالذنب ويعترف بارتكاب مخالفات ضريبية ويعترف بجريمة حيازة سلاح غير قانوني وتعاطي مخدرات.

وبناء على الصفقة التي انهارت في جلسة دراماتيكية بالمحكمة، كان الإقرار بالذنب، الذي تم التفاوض بشأنه على مدى عدة أسابيع، سيؤدي إلى سجن هانتر لبعض الوقت ثم سيخرج.

لكن القاضية أمريكية، ماريلين نوريكا التي عينت إبان حكم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أعلنت الأربعاء، أنها لا تستطيع "الإقرار بهذا الاتفاق، واصفة شروط الاتفاق "بغير المعتادة"، وأعطت الطرفين أسبوعين للتوصل إلى اتفاق جديد مع جهات الإدعاء واطلاعها على ذلك.



هذه القضية هي الأولى التي توجه فيها وزارة العدل اتهامات لنجل رئيس أمريكي مازال في الحكم.



التحقيقات مستمرة في هذه القضية منذ خمس سنوات وتم التدقيق في الشؤون المالية لنجل الرئيس الأمريكي، الذي وصل صباح الأربعاء إلى المحكمة في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

وبحسب الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي، كان من المقرر أن يعترف هانتر بايدن بارتكاب جنحتيْن لعدم دفع ضرائبه في الوقت المحدد في عامي 2017 و2018، إضافة إلى الاعتراف بامتلاك سلاح بشكل غير قانوني أثناء تعاطيه المخدرات، ويوافق على العلاج من المخدرات والمراقبة بدلا من تهمة جنائية أكثر خطورة وإمكانية السجن.

وخلال جلسة الاستماع التي استمرت ثلاث ساعات، تساءلت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، عما إذا كانت الصفقة ستمنح هانتر بايدن حصانة من الجرائم التي يمكن أن تثبت مسؤوليته عنها في المستقبل.



لا يزال المسؤولون بوزارة العدل يحققون فيما إذا كان هانتر بايدن قد انتهك القوانين الفيدرالية التي تلزمه بالتسجيل كعميل أجنبي أثناء عمله في الصين وأوكرانيا، بينما كان والده يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وشوهدت الفرق القانونية من المحامين والادعاء تتفاوض على مرأى ومسمع من المراسلين داخل المحكمة في محاولة لإنقاذ صفقة الإقرار بالذنب أو إبرام اتفاق أضيق.

وانتهت الجلسة بقول هانتر بايدن، بأنه غير مذنب رغم أنه كان قد عرض في البداية تقديم إقرار بالذنب، وعلق البيت الأبيض في بيان يوم الأربعاء، إن الرئيس والسيدة الأولى "يحبان ابنهما ويؤيدانه وهو يواصل إعادة بناء حياته".

وقالت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير: "هانتر بايدن مواطن عادي وهذه مسألة شخصية بالنسبة له".

وتعد التهم الضريبية بمثابة جُنحة، وهي بسيطة مقارنة بالمزاعم الأكثر خطورة ضد هانتر والتي قدمها الجمهوريون في الكونغرس في جلسات اللجنة.

يزعم الجمهوريون أنه عُرض عليه صفقة قضائية لتخفيف الحكم ضده بشكل غير عادي لأنه نجل الرئيس.

استمعت لجنة الرقابة بمجلس النواب بالفعل إلى شهادة من أحد المبلغين عن المخالفات، وادعى أن وزارة العدل تعمدت تعطيل التحقيق الضريبي.

وهو ما نفاه مدعي عام ديلاوير ديفيد فايس، والذي عين من جانب ترامب، الذي قاد التحقيق