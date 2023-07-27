رئيس نيجيريا يرسل رئيس بنين إلى النيجر للتدخل بشأن محاولة الانقلاب

أبوجا - (د ب أ)

التقى رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، وهو أيضا رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، نظيره رئيس بنين باتريس تالون، للتباحث بشأن محاولة الانقلاب التي شهدتها جمهورية النيجر أمس الأربعاء.

وأفادت صحيفة "ديلي بوست" النيجيرية بأن تينوبو أكد بعد وقت قصير من الاجتماع، أنه سيرسل تالون إلى نيامي، عاصمة النيجر، على الفور.

وقال تينوبو إن الدول الأعضاء في إيكواس لن تقبل بأي شكل من أشكال عدم الاستقرار.

وكانت نيامي، عاصمة النيجر، شهدت أمس قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس المنتخب محمد بازوم، وقد وجه لهم الجيش "إنذارا" بضرورة إطلاق سراحه.

ونددت مجموعة إيكواس بما وصفته بـ "محاولة الانقلاب"، وطالبت "المتآمرين" بالإفراج عن بازوم فورا، ودون شروط.

وقال الرئيس تينوبو للصحفيين خلال الاجتماع مع رئيس بنين، بقصر الرئاسة في أبوجا، إن اللقاء تناول سبل تسوية المشاكل التي تسببت في محاولة الانقلاب بجمهورية النيجر.

وكان بازوم، وهو حليف وثيق لفرنسا، انتخب في عام 2021، حيث تولى إدارة شؤون البلاد التي تعاني من الفقر، ولديها تاريخ من عدم الاستقرار المزمن