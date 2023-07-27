الخارجية الألمانية تدين محاولة الانقلاب في النيجر

برلين - (د ب أ)



أدانت وزارة الخارجية الألمانية محاولة الإنقلاب في النيجر بعد إعلان الجيش الاستيلاء على السلطة هناك، ودعت الوزارة لإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم على الفور.

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الخميس بالعاصمة برلين: "إننا نتابع الأحداث في النيجر بقلق بالغ... إننا ندين محاولة قطاعات من الجيش إسقاط النظام الديمقراطي الدستوري بالنيجر ونناشدها إطلاق سراح الرئيس المنتخب ديمقراطيا (محمد) بازوم على الفور"، وأكد المتحدث أن العنف ليس وسيلة لتنفيذ مصالح سياسية أو شخصية.

وناشد المتحدث المواطنين الألمان في النيجر إتباع إرشادات السلامة والسفر الخاصة بوزارة الخارجية الألمانية وتسجيل أنفسهم في قائمة التأهب لمواجهة أية أزمات الخاصة بالوزارة.

يذكر أن الكولونيل أمادو عبد الرحمن أعلن أن الجيش في النيجر علق جميع المؤسسات وأغلق جميع الحدود في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. وصباح أمس الأربعاء، احتجز الحرس الرئاسي، وهو وحدة نخبة من الجيش، محمد بازوم، الرئيس المنتخب ديمقراطيا منذ عام 2021، في قصره في نيامي ومنع الوصول إلى القصر والعديد من الوزارات.