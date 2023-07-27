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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم حي الطيرة في قلب رام الله

12:04 ص الخميس 27 يوليه 2023

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم حي الطيرة أرشيفية

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أ ش أ

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حي الطيرة الراقي في قلب مدينة "رام الله"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت الحي، ونصبت حاجزًا عسكريًا في الطريق المؤدي إلى ضاحية الريحان الواقعة في رام الله أيضًا.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام صوب الشبان.

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الاحتلال الإسرائيلي اقتحام حي الطيرة الشبان الفلسطينيين مدينة رام الله قنابل الصوت

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