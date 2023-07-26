حاكم مصرف لبنان يعلن مغادرة منصبه بانتهاء ولايته
وكالات
قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان في مقابلة تلفزيونية يوم الأربعاء، إنه سيغادر منصبه بانتهاء ولايته الحالية في نهاية الشهر الجاري، نافيا بذلك شائعات مستمرة عن احتمال تمديد ولايته.
وقال سلامة، الذي قاد المصرف المركزي لمدة 30 عاما "رح أطوي صفحة من حياتي".
وينفى سلامة اتهامات تحمل سياساته المسؤولية عن الانهيار المالي في لبنان.
سوق مصراوى
-
تبدأ من 645 جنيها.. أسعار المراوح بالأسواق لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
أفضل وأقوي مزيلات العرق للنساء لصيف منعش بخصم حتى 31%تفاصيل
-
كيف تكسب قلب مواليد برج الأسد بسهولة؟تفاصيل
-
أفضل منظفات ومطهرات تجعل منزلك نظيفا وآمنا بخصم حتى 70%تفاصيل
-
قائمة مشتريات أهم أساسيات المطبخ الشهرية بأقل من 550 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كشاف ومروحة ومبرد هواء يعمل بالبطارية لمواجهة انقطاع الكهرباءتفاصيل
فيديو قد يعجبك: