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BBC

حاكم مصرف لبنان يعلن مغادرة منصبه بانتهاء ولايته

11:29 م الأربعاء 26 يوليه 2023

حاكم المصرف المركزي في لبنان رياض سلامة

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وكالات

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان في مقابلة تلفزيونية يوم الأربعاء، إنه سيغادر منصبه بانتهاء ولايته الحالية في نهاية الشهر الجاري، نافيا بذلك شائعات مستمرة عن احتمال تمديد ولايته.

وقال سلامة، الذي قاد المصرف المركزي لمدة 30 عاما "رح أطوي صفحة من حياتي".

وينفى سلامة اتهامات تحمل سياساته المسؤولية عن الانهيار المالي في لبنان.

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رياض سلامة حاكم مصرف لبنان الانهيار المالي في لبنان

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