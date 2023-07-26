الرئيس يدعمه.. أول تعليق من البيت الأبيض مثول نجل بايدن أمام المحكمة

وكالات

وصف البيت الأبيض اليوم الأربعاء، مثول هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام المحكمة بأنها قضيته الشخصية، مجددًا دعم الرئيس لابنه.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في إفادة صحفية "هانتر بايدن مواطن عادي. وكانت هذه مسألة شخصية بالنسبة له. كما قلنا، الرئيس والسيدة الأولى يحبان ابنهما، ويؤيدانه وهو يواصل إعادة بناء حياته".

ولم يقر هانتر بايدن بالذنب في تهمتي جنح اتحاديتين لفشله في دفع الضرائب في عامي 2017 و 2018 - كما كان متوقعًا كجزء من صفقة تم التوصل إليها مع المدعين - بعد نشوب خلاف حول الحديث عن تهمة السلاح.

وقال محامي هانتر بايدن إنهم رفضوا الصفقة المعروضة من الادعاء مقابل اعتراف نجل الرئيس بالتهم.

ولم يتضح ما إذا كان لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق اليوم الأربعاء، حيث اجتمع المحامون لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تأخير الجلسة حتى أوائل سبتمبر.

وضغطت قاضية مقاطعة ديلاوير الأمريكية ماريلين نوريكا، على شروط الصفقة التي تم إبرامها مع المدعي الأمريكي ديفيد فايس من ديلاوير، وهو شخص آخر عينه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكانت هناك تساؤلات حول ما إذا كانت تهمة السلاح مرتبطة بصفقة الإقرار بالذنب.

وسألت نوريكا عما إذا كان لا يزال من الممكن توجيه تهم أكثر خطورة، وقال كل من المدعين ومحامي هانتر بايدن إن الأمر لم يكن كذلك.