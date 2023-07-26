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مصر تعرب عن تعازيها لليونان في مواجهة حرائق الغابات

11:08 م الأربعاء 26 يوليه 2023

وزارة الخارجية المصرية

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مصراوي

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء ٢٦ يوليو الجاري، عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية اليونان الصديقة، في مواجهة آثار وتداعيات حوادث حرائق الغابات، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا، وإجلاء آلاف الأشخاص.

وأعربت مصر عن أصدق امنياتها بنجاح الجهود الجارية لمكافحة حرائق الغابات في اليونان في أقرب وقت، ووقوفها إلى جانب دولة اليونان الصديقة وأسر الضحايا في هذا الظرف الأليم.

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