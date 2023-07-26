الحرس الرئاسي يطلق النار لتفريق متظاهرين مناصرين للرئيس في النيجر

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر أطلقوا النار بشكل تحذيري ضد متظاهرين في العاصمة نيامي، مؤيدين لرئيس البلاد محمد بازوم المحتجز في القصر.

وفي وقت سابق اليوم، قالت رئاسة النيجر، في بيان، إن بعض عناصر الحرس الرئاسي بدأوا حركة "مناهضة للجمهورية" و"فاشلة"، وإن الجيش الوطني مستعد لمهاجمتهم، "إذا لم يعودوا لرشدهم".

ونقلت الوكالة قول مراسلها في النيجر إن الحرس الرئاسي "أطلق أعيرة تحذيرية لتفريق متظاهرين حاولوا الاقتراب من المقر الرئاسي حيث يحتجز الحرس بازوم".

من جهتها، قالت رئاسة النيجر في رسالة نشرتها على تويتر: "انتابت لحظة غضب عناصر من الحرس الرئاسي.. وحاولوا من دون نجاح كسب دعم القوات المسلحة الوطنية والحرس الوطني".

وأضافت أن "الجيش والحرس الوطني على استعداد لمهاجمة عناصر الحرس الرئاسي المتورطين في لحظة الغضب هذه، ما لم يعودوا إلى صوابهم"، متابعة أن "الرئيس وعائلته بخير".