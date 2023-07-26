الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن الأحداث في النيجر

وكالات

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد "قلق للغاية" إزاء الأحداث الجارية في النيجر، وذلك بعد ورود تقارير عن محاولة انقلاب هناك.

وأضاف بوريل: "يندد الاتحاد الأوروبي بأي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر"، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت رئاسة النيجر في بيان، اليوم الأربعاء، إن بعض عناصر الحرس الرئاسي بدأوا حركة "مناهضة للجمهورية" وفاشلة، وإن الجيش الوطني مستعد لمهاجمتهم إذا لم يعودوا لرشدهم.

وأضافت، أن الرئيس محمد بازوم وأسرته بخير، بعد أن قالت مصادر أمنية إن الحرس الجمهوري يحتجزه داخل القصر الجمهوري.

في سياق متصل، قال الرئيس النيجيري بولا تينوبو اليوم الأربعاء إن قادة دول غرب إفريقيا يراقبون الوضع في النيجر وسيبذلون كل ما في وسعهم لحماية الديمقراطية فيها.

وأضاف تينوبو، وهو أيضا رئيس هيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) "إن قيادة إيكواس لن تقبل أي عمل يعيق الأداء السلس للسلطة الشرعية في النيجر أو أي جزء من غرب إفريقيا".