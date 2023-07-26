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رئيس الدوما: روسيا أحبطت الرهان الغربي على مدى فعالية أسلحة الناتو

08:33 م الأربعاء 26 يوليه 2023

رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين

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أ ش أ

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، أن واشنطن وحلف شمال الأطلسي "الناتو" ارتكبا خطأ فادحا بإشعال حربهما على روسيا، كما فشل الرهان الغربي على مدى فعالية أسلحة الناتو.

وقال فولودين حسبما أفادت روسية متلفزة، إن روسيا تحرق وتسحق الأسلحة الغربية في أوكرانيا، فدبابات "ليوبارد" ومدرعات "برادلي" وغيرها من الأسلحة الغربية تحترق في ساحة المعركة.

وأضاف أن تصريح أمين عام الحلف بأن "الناتو" شرع في تدريب قوات كييف منذ عام 2014، وقيام الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة وحلف الناتو بضخ الأسلحة لأوكرانيا، كلها كانت محاولات تهدف لوقف تطور روسيا، إلا أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا حالت دون تحقيق ذلك.

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