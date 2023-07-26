البيت الأبيض يطالب بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المحتجز من قبل حرسه

وكالات

عبر البيت الأبيض،اليوم الأربعاء، عن قلق الولايات المتحدة إزاء التطورات في النيجر.

ودعت الولايات المتحدة الحرس الرئاسي في النيجر، إلى إطلاق سراح الرئيس والتوقف عن استخدام العنف.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، أفادت بأن رئيس النيجر محمد بازوم، لا يزال محتجزًا من الحرس الرئاسي، حيث فشلت المفاوضات بين حرس الرئيس والجيش لفك الحصار عنه.

وأعلن رئيس النيجر محمد بازوم، أن بعض عناصر الحرس الرئاسي يحاولون الانقلاب ضده، مؤكدًا أن الجيش سيتحرك ضدهم إذا لم يتراجعوا.

وأضاف بازوم على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أن أفرادًا من الحرس الرئاسي شاركوا في "مظاهرة مناهضة للجمهوريين" وحاولوا دون جدوى الحصول على دعم قوات الأمن الأخرى.

ولفت إلى أن تحرك الحرس الرئاسي ضده ليس مدعومًا من الجيش في النيجر، مؤكدًا أنه هو وأسرته بخير.

وأشار إلى أن الجيش الوطني مستعد لمهاجمتهم إذا لم يعودوا لرشدهم.