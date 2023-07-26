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BBC

تونس: 14 حريقا طالت 7 ولايات وإخماد الحرائق بمجهودات وطنية

07:49 م الأربعاء 26 يوليه 2023

حرائق الطقس في تونس

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أ ش أ

قال العميد معز تريعة الناطق الرّسمي باسم الحماية المدنيّة التونسية، إنّ مجموع الحرائق التي اندلعت منذ أمس الأول الإثنين، وتواصلت حتى اليوم الأربعاء، بسبب حرارة الطقس بلغ 14 حريقا شمل سبع ولايات وهي جندوبة وباجة وسليانة والقصرين ونابل والقيروان وبنزرت.

وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه تمّت السيطرة على 12 حريقا منها بشكل كلّي في حين ما زالت بعض جيوب النيران مشتعلة بمنطقتي ملولة وعين الصبح من مدينة طبرقة بولاية جندوبة.

وشدّد تريعة على أنّ الحماية المدنيّة لم تسجّل خسائر بشريّة جرّاء هذه الحرائق التي كانت قريبة من السّكان، مبرزا أنّ الأولوية تكون دائما لحماية التّجمعات السّكنيّة.

وأكّد أنّ إخماد الحرائق بالمناطق المذكورة تمّ بمجهودات وطنيّة بحتة.

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Asha

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