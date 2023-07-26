النيجر: فشل المفاوضات بين الحرس الرئاسي والجيش لفك الحصار عن الرئيس

وكالات

أفادت "فرانس برس" في نبأ عاجل لها، بأنه فشلت المفاوضات بين جيش النيجر والحرس الرئاسي الذي يحاصر الرئيس محمد بازوم في قصره الرئاسي، ويمنع العاملين بالقصر من الوصول إلى مكاتبهم.

وكان رئيس النيجر، قال إن بعض عناصر الحرس الرئاسي تحاول الانقلاب على السلطة، مؤكدًا أن الجيش سيواجه إذا لم يتراجعوا، حسبما ذكرت "العربية".

وكشف الرئيس بازوم، أن هناك مفاوضات مع قادة دول غرب أفريقيا حول الوضع في النيجر، مشيرًا إلى أن قادة "الإيكواس" لن يقبلوا أي تحركات تعيق عمل السلطة الشرعية في النيجر وأي منطقة في غرب أفريقيا.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن مجموعة من الجنود حاصروا القصر الرئاسي وعددا من مقار الوزارات في العاصمة نيامي واحتجزوا الرئيس محمد بازوم.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إطلاق نار وليس من الواضح ما إذا كان الأمر محاولة انقلاب.