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BBC

رئيس النيجر: بعض عناصر الحرس الرئاسي يحاولون الانقلاب

04:03 م الأربعاء 26 يوليو 2023

النيجر

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وكالات

قال رئيس النيجر محمد بازوم، اليوم الأربعاء، إن بعض عناصر الحرس الرئاسي تحاول الانقلاب على السلطة، مؤكدًا أن الجيش سيواجه إذا لم يتراجعوا، حسبما ذكرت "العربية".

وكشف الرئيس بازوم، أن هناك مفاوضات مع قادة دول غرب أفريقيا حول الوضع في النيجر، مشيرًا إلى أن قادة "الإيكواس" لن يقبلوا أي تحركات تعيق عمل السلطة الشرعية في النيجر وأي منطقة في غرب أفريقيا.

أكدت الرئاسة في النيجر اليوم الأربعاء أن تحرك بعض عناصر الحرس الرئاسي ضد الرئيس محمد بازوم ليس مدعومًا من الجيش، حسبما ذكرت "العربية".

وأشارت الرئاسة في النيجر، إلى أن الجيش مستعد لمهاجمة الحرس الرئاسي إذا لم يعد لرشده.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن مجموعة من الجنود حاصروا القصر الرئاسي وعددا من مقار الوزارات في العاصمة نيامي واحتجزوا الرئيس محمد بازوم.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إطلاق نار وليس من الواضح ما إذا كان الأمر محاولة انقلاب.

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