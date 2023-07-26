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الشرطة الباكستانية تستخدم الذكاء الاصطناعي للحد من الجرائم

03:17 م الأربعاء 26 يوليه 2023

الشرطة الباكستانية

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إسلام آباد - (د ب ا)

طورت الشرطة في إقليم البنجاب بوسط باكستان نظام إلكتروني للتعرف على الوجه لنحو مليوني شخص لديهم سجلات إجرامية، في استخدام جديد للذكاء الاصطناعي من أجل الحد من الجرائم، وفقا لما قاله مسؤولون اليوم الأربعاء.

وقال إحسان يونس أحد رجال الشرطة إن التكنولوجيا سوف تساعد المحققين في الإقليم على مطابقة أي صورة يتم الحصول عليها من موقع الجريمة بمليوني وجه لمشتبه بهم في قاعدة البيانات الخاصة بالمجرمين.

وأضاف يونس، الذي يترأس وحدة تكنولوجيا المعلومات بالشرطة" إن استخدام الذكاء الاصطناعي سوف يحد من عبء التحقيقات بالنسبة لرجال الشرطة".

وسوف تعتمد الشرطة على الصورة التي تم التقاطها من كاميرات المراقبة من موقع الجريمة، التي تم تركيبها في جميع المدن الكبرى في أنحاء باكستان، ضمن مشروع قامت الصين بتمويله وتنفيذه.

ويشار إلى أن هذه أول مرة تستخدم فيها الشرطة التكنولوجيا لإجراء التحقيقات في باكستان.

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