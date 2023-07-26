رئاسة النيجر: تحرك الحرس الرئاسي لا يحظى بدعم من قوات الجيش

وكالات

أكدت الرئاسة في النيجر اليوم الأربعاء أن تحرك بعض عناصر الحرس الرئاسي ضد الرئيس محمد بازوم ليس مدعومًا من الجيش، حسبما ذكرت "العربية".

وأشارت الرئاسة في النيجر، إلى أن الجيش مستعد لمهاجمة الحرس الرئاسي إذا لم يعد لرشده.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصادر أمنية أن بعض جنود الحرس الرئاسي في النيجر يحاصرون القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، ومقر إقامة الرئيس محمد بازوم، ومنعوه من الوصول إلى مكاتب الرئاسة، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت المصادر أن بعض جنود الحرس الرئاسي يغلقون مكتب الرئيس ومنطقة سكنية.