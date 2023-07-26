إعلان

BBC

رئاسة النيجر: تحرك الحرس الرئاسي لا يحظى بدعم من قوات الجيش

03:12 م الأربعاء 26 يوليو 2023

النيجر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أكدت الرئاسة في النيجر اليوم الأربعاء أن تحرك بعض عناصر الحرس الرئاسي ضد الرئيس محمد بازوم ليس مدعومًا من الجيش، حسبما ذكرت "العربية".

وأشارت الرئاسة في النيجر، إلى أن الجيش مستعد لمهاجمة الحرس الرئاسي إذا لم يعد لرشده.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصادر أمنية أن بعض جنود الحرس الرئاسي في النيجر يحاصرون القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، ومقر إقامة الرئيس محمد بازوم، ومنعوه من الوصول إلى مكاتب الرئاسة، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت المصادر أن بعض جنود الحرس الرئاسي يغلقون مكتب الرئيس ومنطقة سكنية.

سوق مصراوى

النيجر قوات الجيش الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market