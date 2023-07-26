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BBC

فرق الإنقاذ تسابق الزمن لإنقاذ مجموعة من أسماك الحوت الطائر العالقة على الشاطئ الأسترالي

02:39 م الأربعاء 26 يوليه 2023

أسماك الحوت الطائر العالقة

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سيدني - (بي بي سي)


نفقت أكثر من 50 من الحيتان، وتحاول السلطات إعادة البقية إلى بر الأمان

وتبذل في أستراليا جهود حثيثة لإنقاذ عشرات الحيتان التي تقطعت بها السبل على الساحل الغربي للبلاد.

وأعلنت حالة الطوارئ بعد التأكد من نفوق 51 حوتا.

وبعد العثور على مجموعة من الحيتان - من فصيلة الحوت الطائر - على شاطئ جنوب بيرث، استدعيت فرق الإنقاذ ومعها معدات الرفع الثقيلة والخبراء من حديقة حيوان بيرث للمساعدة في جهود إنقاذ الثدييات البحرية.

ومن غير الواضح سبب وصولها إلى الشاطئ، لكن إحدى النظريات تقول أن الحيتان الطيارة قد تكون قد دفعت إلى الخليج بواسطة حيتان قاتلة.

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