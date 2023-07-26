جنود الحرس الرئاسي في النيجر يغلقون مكتب الرئيس والقصر الرئاسي

وكالات

كشفت مصادر أمنية أن بعض جنود الحرس الرئاسي في النيجر يحاصرون القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، ومقر إقامة الرئيس محمد بازوم، ومنعوه من الوصول إلى مكاتب الرئاسة، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت المصادر أن بعض جنود الحرس الرئاسي يغلقون مكتب الرئيس ومنطقة سكنية.

كما تم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر، بحسب المصادر.

وقال مسؤول في الرئاسة إن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم.