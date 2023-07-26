ارتفاع جديد في درجات الحرارة في اليونان واستمرار الحرائق في رودوس وكورفو

اثينا - (أ ف ب)

تستعد اليونان لارتفاع جديد في درجات الحرارة الأربعاء مع ذروة تبلغ 45 درجة مئوية في وسط البلاد بحسب توقعات إدارة الأرصاد الوطنية في وقت تستعمر فيه الحرائق في جزيرتي رودوس وكورفو السياحيتين.

بعد تحسن بسيط الاثنين، بدأت موجة حر جديدة الثلاثاء مع حرارة بلغت 42 درجة مئوية فيما ينتظر ان تصل الى 43 و 45 درجة مئوية في وسط وجنوب البلاد بحسب الارصاد الوطنية.

في أتيكا، منطقة أثينا التي تشهد موجة حر شديد منذ أكثر من عشرة أيام، ستصل الحرارة الى ما بين "43 و44 درجة مئوية" بحسب المصدر نفسه.

واليونان المعتادة على موجات الحر في الصيف، تقع في شرق المتوسط إحدى "النقاط الأكثر سخونة" في الاحترار المناخي وتشهد حاليا واحدة من أطول موجات الحر في السنوات الماضية بحسب خبراء الأرصاد الوطنية.

وقال مرصد اثينا الوطني إن الرقم القياسي المطلق سجل في العاصمة في يونيو 2007، مع 44,8 درجة مئوية. على الصعيد الوطني، بلغ في يوليو 1977، 48 درجة مئوية في إلفسينا قرب أثينا.

على صعيد الحرائق التي تجتاح البلاد منذ أكثر من عشرة أيام، ما زالت الحرائق العنيفة مستعرة في جزيرتي رودوس في جنوب شرق بحر إيجه وكورفو في الطرف الآخر شمال غرب البلاد في البحر الأيوني وفي إيفيا التي لا تبعد كثيرًا عن اثينا.

يواصل حوالى مئة رجل إطفاء الأربعاء مكافحة النيران في إيفيا حيث قتل طياران في سلاح الجو اليوناني حين تحطمت قاذفة المياه التي كانا يقودانها في واد.

وأعلنت قيادة أركان الجيش اليوناني الحداد لثلاثة أيام. في هذه الجزيرة أيضا عثر على جثة متفحمة لضحية ثالثة.

في رودوس حيث تشتعل النيران لليوم التاسع على التوالي، يحاول 266 رجل اطفاء بدعم من ثلاث مروحيات وطائرتين إخمادها.

في كورفو، يكافح النيران التي بدأت الأسبوع الماضي 62 رجل إطفاء وطائرتان ومروحيتان.

في غرب البيلوبونيز، وعلى جبهة رابعة كبرى، كان 140 رجل إطفاء ومروحية يعملون على إخماد حريق غابات.