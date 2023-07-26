السعودية ترحب ببدء الأمم المتحدة تفريغ حمولة الخزان العائم "صافر" من النفط

الرياض - (د ب أ)



رحبت المملكة العربية السعودية، ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها التشغيلية لحل مشكلة الخزان العائم "صافر" والبدء في تفريغ حمولته من النفط الخام والمقدرة ب 1.14 مليون برميل من النفط الخام.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة بنجاح الجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية التي توجت ببدء تفريغ الخزان وتفادي وقوع كارثة بيئية بحرية تهدد الأمن البحري والاقتصاد العالمي في البحر الأحمر.

وثمنت الوزارة جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وفريق العمل من الأمم المتحدة الذين عملوا على تسخير كافة الجهود لإنهاء مشكلة الخزان "صافر"، حسبما ذكرت و كالة الأنباء السعودية (واس) صباح اليوم الأربعاء.

كما أعربت المملكة عن تقديرها للدعم المالي "السخي" من الدول المانحة على ما قدمته من منح مالية بحملة التبرعات لإنهاء تهديد الخزان العائم "صافر"، "حيث كانت المملكة من أوائل الدول المانحة بتقديم منح مالية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك ضمن جهودها مع المجتمع الدولي" لحل هذه المشكلة.

وعبرت الوزارة عن تطلع المملكة لانتهاء تفريغ الخزان العائم "صافر" قريباً إلى السفينة "نوتيكا" بحسب الخطة التشغيلية من الأمم المتحدة، معربة عن شكرها لقيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" على ما قدمه من دعمٍ لتسهيل عملية وصول السفينة البديلة لبدء عملية التفريغ.

وأكدت وزارة الخارجية استمرار جهودها بالعمل مع الأمم المتحدة والحكومة اليمنية لإنهاء مشكلة الخزان العائم "صافر".