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استعدادا لمسيرة الأعلام.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو)

11:36 ص الأربعاء 26 يوليه 2023

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

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(وكالات)

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء "وفا".

وكانت جماعات الهيكل، أعلنت أمس تحضيرها لاستقبال آلاف اليهود الذين سيقتحمون الأقصى خلال هذا الأسبوع وقبيل ذكرى خراب الهيكل المزعوم والتي توافق يوم غد الخميس، وتستعد جماعات الهيكل لإدخال أكثر من ألفي مستوطن للأقصى في أكبر أيام الاقتحامات خلال العام.

ودعت هيئات مقدسية لشد الرحال يوم غد للمسجد الأقصى، للتصدي لمحاولات المستوطنين تدنيس المسجد.

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