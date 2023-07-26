الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
رام الله - (د ب أ)
أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي شنت اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 34 فلسطينيا.
وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية داهمت مدن جنين والبيرة وطوباس وبيت لحم ونابلس إلى جانب طولكرم واقتحمت منازل سكنية وفتشتها في إطار حملة الاعتقالات الواسعة.
وبحسب المصادر اندلعت اشتباكات مسلحة بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في كل من نابلس وجنين من دون أن تبلغ عن وقوع إصابات.
وأطلق مسلحون فلسطينيون الليلة الماضية النار باتجاه مستوطنة "حومش" المقامة في جنين بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.
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