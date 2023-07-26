واشنطن تلجأ إلى روسيا والصين لكبح جماح كوريا الشمالية

سول - (د ب أ)

حثت وزارة الخارجية الأمريكية الصين وروسيا على الاضطلاع بدور، في إقناع كوريا الشمالية بالتوقف عن استفزازاتها والعودة إلى الحوار، بعد أن دعت بيونجيانج الدولتين لحضور فعاليات إحياء الذكرى السبعين لاتفاق الهدنة في الحرب الكورية.

ووجه فيدانت باتيل، النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية هذه الدعوة أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، عندما سئل عن الدعوات الخاصة بالمشاركة في الفعاليات، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وأضاف باتيل أن أمريكا شددت مرارا على أن الصين وروسيا تضطلعان بدور محتمل، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن الدولي، في إجبار كوريا الشمالية على الامتناع عن التهديد وانتهاج سلوك غير قانوني.

وتابع باتيل أن الجارتين لديهما أيضا أدوار في تشجيع بيونجيانج على العودة إلى طاولة المفاوضات، معربا عن مخاوفه من أن سلوك النظام الشيوعي، لن يثير فحسب التوترات في المنطقة، لكن أيضا في المنطقة الأوسع نطاقا.

وشدد المتحدث على أن أمريكا مازالت منفتحة على الاجتماع مع كوريا الشمالية، بدون شروط مسبقة وتحافظ على التزامها في إخلاء شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل من الأسلحة النووية.