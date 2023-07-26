ليبيا تعلن العثور على جثث 5 مهاجرين على الحدود مع تونس

ليبيا تعلن العثور على جثث 5 مهاجرين على الحدود مع

أ ف ب

أعلنت السلطات الليبية الثلاثاء العثور على جثث لخمسة مهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، قضوا في الصحراء في منطقة على الحدود مع تونس.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة طرابلس في بيان "عند قيام الدوريات الأمنية بعملية تمشيط القاطع الأمني الحدودي وبالقرب من نقطة التماس مع دولة تونس، تم العثور على جثث خمسة مهاجرين غير نظاميين من جنسيات إفريقية".

وقال مصدر في حرس الحدود طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس "سلمت الجثث إلى السلطات".

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا قد أفادت الأسبوع الماضي، بأن السلطات الليبية أنقذت نحو 360 مهاجرا من دول جنوب الصحراء بعدما نقلتهم الشرطة التونسية بالقوة إلى مناطق نائية على الحدود بين البلدين وتركتهم فيها.

وشاهد صحفيون في وكالة فرانس برس مطلع الأسبوع الماضي، عناصر من حرس الحدود الليبيين وهم ينقذون عشرات المهاجرين بعدما عثروا عليهم في الصحراء قرب الحدود مع تونس بدون ماء وطعام ومأوى.

وعثر حرس الحدود الليبيون الأحد على مهاجرين قرب منطقة العسة الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب طرابلس وحوالى 15 كيلومترا من الحدود التونسية.

وصوّر صحفيو فرانس برس مجموعات من الشبان وبعض النساء، منهكين وعطشى، جالسين أو مستلقين على الرمال، يحاولون الاحتماء تحت شجيرات قليلة وسط درجات حرارة شديدة.

ونقلت السلطات التونسية مئات المهاجرين خصوصا من مدينة صفاقس الساحلية (شرق) بعد أن شهدت توترات وصدامات بين سكان ومهاجرين بلغت ذروتها بمقتل مواطن تونسي في 3 يوليو.

وقالت منظمات، غير حكومية إن الشرطة التونسية "طردت" مئات منهم إلى مناطق صحراوية نائية قرب الحدود مع ليبيا والجزائر.