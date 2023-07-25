وزير الدفاع الروسي يصل إلى كوريا الشمالية
وكالات
وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، إلى كوريا الشمالية لحضور احتفالات الذكرى السبعين للهدنة في الحرب بين الكوريتين، وفق وزارة الدفاع.
وقالت الوزارة في بيان إن "الوفد العسكري الروسي الذي يترأسه وزير الدفاع في روسيا الاتحادية، الجنرال سيرغي شويغو، وصل إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية"، وتحديدا إلى بيونغ يانغ، مضيفة أن وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام كان في استقبال نظيره في المطار، حسب فرانس برس.
يذكر أن الدفاع الروسية، كانت أفادت بوقت سابق الثلاثاء، بأن وفداً روسياً برئاسة سيرغي شويغو، سيزور كوريا الشمالية في الفترة من 25 إلى 27 يوليو للمشاركة في الاحتفال بالذكرى "الـ70 لانتصار الشعب الكوري في حرب 1950-1953".
وقالت إنه "في الفترة من 25 إلى 27 يوليو، بدعوة من وزارة الدفاع في كوريا الشمالية، سيزور وفد روسي برئاسة وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بهدف المشاركة في فعاليات الذكرى الـ70 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية 1950-1953".
"تعزيز العلاقات العسكرية"
كما لفتت إلى أن الزيارة "ستساهم في تعزيز العلاقات العسكرية، وستصبح مرحلة مهمة في تنمية التعاون بين البلدين".
بدروها، أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن "زيارة الوفد العسكري الروسي إلى بلادنا ستكون بمثابة لحظة مهمة في رفع وتطوير العلاقات الودية الكورية-الروسية التقليدية تماشياً مع متطلبات العصر".
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