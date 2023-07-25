اليونان تكافح حرائق الغابات التى تدمر 150 كيلومترا مربعا في رودس

أثينا/ رودس- (د ب أ)

تحطمت طائرة إطفاء حرائق في اليونان اليوم الثلاثاء، بينما كانت تكافح حرائق الغابات المستمرة في الاحتدام في عدة مناطق من البلاد، وأشدها في جزيرة رودس.

وقال متحدث باسم دائرة الإطفاء بمقر هيئة الحماية المدنية اليونانية في أثينا اليوم الثلاثاء: "إننا نشهد أشد أيام الصيف حرارة".

واستمرت الرياح القوية في إذكاء حرائق الغابات فيما حذر مسؤولون من أن خطر الحرائق مرتفع لأقصى حد في جميع أرجاء اليونان تقريبا.

وكانت طائرة الإطفاء المنكوبة تحلق في مهمة فوق جزيرة وابية عندما سقطت، وفقا لقناة "إي آر تي" اليونانية الرسمية. وما زال مصير الطاقم الذي كان على متن الطائرة غير واضح.

وأظهرت لقطات مصورة للسقوط الطائرة وهي تسقط الماء، وتحلق بانحراف، وهي تنخفض ومن ثم تصطدم بالأرض بجناحها الأيسر. ثم تصاعدت ألسنة اللهب والدخان.

ويساعد رجال إطفاء من 11 دولة أوروبية حاليا جهود مكافحة الحرائق في أنحاء شتى من اليونان.

وفي مواقع أخرى، اندلعت حرائق في شبه جزيرة بيلوبونيز قرب مدينة إيجيون الساحلية وفي جزيرة كورفو.

واندلعت حرائق أخرى حول مدينة كاريستوس الساحلية بجزيرة وابية، شمال شرق أثينا، مما يهدد القرى أيضا.

وفي الوقت نفسه، حذر مكتب الأرصاد الجوية من أنه من المتوقع أن تسود درجات حرارة مرتفعة للغاية جميع أنحاء البلاد تقريبا، اليوم الثلاثاء، وبشكل خاص غدا الأربعاء.

وقال خبير أرصاد لقناة سكاي الإخبارية: "قد تصل درجات الحرارة إلى 46 درجة، بل وأكثر من ذلك ، خاصة غدا الأربعاء".

ومن المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة إلى نحو 35 درجة مئوية بعد غد الخميس.

وتهدد حرائق رودس الآن ست قرى شمال وغرب ليندوس ، التي تعد موقعا أثريا، بينما اندلع حريق غابات جديد في الجزيرة قرب قرية فاتي جنوب شرقي الجزيرة وسط اليوم.

وقال شهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن ألسنة اللهب تصاعدت على ارتفاع متر في قرية جينادا، التي تم إجلاء سكانها بالفعل إلى مكان آمن.

وذكر أحد رجال الإطفاء: "نحن بحاجة لمساعدة عاجلة، وإلا سيحترق جنوب الجزيرة تماما بحلول الغد".