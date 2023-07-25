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BBC

بايدن يعلن تفاصيل جديدة عن مرشح منصب مدير الأمن السيبراني الأمريكي

10:22 م الثلاثاء 25 يوليو 2023

جو بايدن

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وكالات

رشح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، هاري كوكر، الذي شغل مناصب قيادية في وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي، لمنصب مدير الأمن السيبراني الأمريكي.

وهاري كوكر هو أحد كبار قادة الأمن القومي مع أكثر من أربعة عقود من الخدمة العامة، بما في ذلك في مناصب قيادية في البحرية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة الأمن القومي (NSA).

ومن عام 2017 إلى عام 2019، شغل كوكر منصب المدير التنفيذي لوكالة الأمن القومي، حيث ساعد في قيادة وإدارة أكبر مكون في مجتمع الاستخبارات الأمريكي، وقبل ذلك، كمدير لمؤسسة المصدر المفتوح في مديرية الابتكار الرقمي التابعة لوكالة المخابرات المركزية.

ويعمل كوكر، حاليا كزميل أول في معهد ماكري لأمن البنية التحتية السيبرانية والحيوية بجامعة أوبورن وكمستشار خارجي لشركات الإنترنت والتكنولوجيا الخاصة.

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