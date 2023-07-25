الصحة العالمية تحث على اتخاذ إجراءات لمواجهة الغرق
جنيف- (د ب أ)
أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها اليوم الثلاثاء، إزاء تسجيل ما لا يقل عن 236 ألف حالة غرق سنويا، واصفة هذه الحالات بالوفيات التي كان يمكن الحيلولة دون وقوعها.
ويشار إلى أن يوم 25 يوليو يعد اليوم العالمي للوقاية من الغرق.
وبحسب المنظمة، فإن 90% من حالات الوفاة بالغرق تقع في الدول الأكثر فقرا.
وأضافت المنظمة، أن أكثر إجراءات الوقاية فعالية تتضمن دروس السباحة في المدارس الابتدائية ووضع الأطفال الأصغر سنا في مراكز الرعاية النهارية.
وأشارت المنظمة، إلى أنه من خلال تمويل هذه الإجراءات في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، سوف يتم إنقاذ أكثر من 774 ألف طفل من الوفاة بحلول عام 2050.
كما سوف يتم تجنب 178 ألف حالة ينجو فيها الأطفال من الغرق ولكنهم يعانون من ضرر شديد.
وهذا من شأنه توفير خسائر اقتصادية تقدر بنحو 262 مليون يورو (400 مليون دور) يمكن لهؤلاء الأطفال المساهمة بها إذا نجوا وظلوا أصحاء، ولم يتم تكبد تكاليف الرعاية من الإعاقة مدى الحياة.
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