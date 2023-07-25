اهتزاز جبال أضنة عقب هزة أرضية ضربت جنوب تركيا (فيديو)

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل مقاطع مصورة لارتجاج جبال أضنة بعد الهزة الأرضية التي ضربت ولاية أضنة التركية صباح اليوم الثلاثاء وبلغت شدتها 5.5 درجة.

كما التقطت كاميرا المراقبة في أحد المحال التجارية، لحظة وقوع الهزة، وظهر رجلان يهرعان إلى خارج المحل، فيما تساقطت البضائع عن الرفوف.

وضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، محافظة أضنة، بجنوب تركيا صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لما أعلنه مركز كانديلي لرصد الزلازل في اسطنبول.