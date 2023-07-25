اليونان: لا نمتلك حل سحري لإطفاء حرائق الغابات

أثينا - (د ب أ)

دافع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن عمل قطاع الإطفاء لمواجهة حرائق الغابات المشتعلة في اليونان منذ أكثر من أسبوع.

وذكر التلفزيون الحكومي أنه لم يتم بعد السيطرة على الحرائق في جزيرة رودس، مما دفع المحققين للتحقيق في ما إذا كان تم القيام بما يكفي لاحتواء الحرائق في مرحلة مبكرة.

وقال ميتسوتاكيس إنه لا توجد" حلول سحرية" لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

وأضاف" إذا كان يوجد مثل هذه الحلول السحرية، كنا سنطبقها".

كما دافع عن إجلاء 20 ألف شخص خلال بضعة ساعات، من بينهم الآلاف من السائحين، مؤكدا أن الدولة تصرفت بصورة صحيحة بهذا الشأن.

مع ذلك قال " يمكن أن نقوم بما هو أفضل" دون التوضيح.

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن أحوال الطقس سوف تستمر في تعقيد جهود إطفاء الحريق خلال الأيام المقبلة. وكانت المعارضة قد انتقدت في السابق حقيقة عدم السيطرة على الحريق في جزيرة رودس بعد ثمانية أيام.