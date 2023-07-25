رئيس وزراء باكستان يدين تدنيس القرآن الكريم
إسلام آباد - (د ب أ)
أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشدة اليوم الثلاثاء، أحدث واقعة لتدنيس القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالدنمارك، وقال إنها أصابت المسلمين في أنحاء العالم بألم عميق، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية .
وغرد شريف عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي:" نحن في باكستان، نشعر بألم وحزن عميقين، إن النمط المتكرر لتلك الحوادث البغيضة والشيطانية، له مخطط خبيث، ألا وهو الإضرار بالعلاقات بين الأديان، والإضرار بالسلام والوئام وتعزيز الكراهية الدينية والإسلاموفوبيا".
ودعا شريف الحكومات والزعماء الدينيين بشكل خاص إلى وضع حد لهذه الممارسات البغيضة.
وأضاف شريف، :"يتعين علينا عدم السماح لحفنة من هؤلاء الأشخاص المضللين والأشرار بإيذاء مشاعر مليارات البشر. فلنحول بينهم وبين فرض أجندتهم البشعة".
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